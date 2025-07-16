عربيد استقبل سفير العراق.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل رئيس والبيئي عربيد، سفير في ، في زيارة تعارف جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وتخلّل اللقاء عرض لمهام المجلس ونشاطاته، مع التركيز على إمكانات التعاون بين المؤسسات المعنية في لبنان والعراق، بالإضافة إلى المبادرات الداعمة للبنان في عدد من القطاعات الحيوية.وأكد الطرفان وفق بيان، أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تطوير آليات التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والعراقي.