Advertisement

لبنان

سلام استكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية

Lebanon 24
16-07-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1392501-638882856341273685.png
Doc-P-1392501-638882856341273685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا عصر اليوم، في السرايا الحكومية، مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد الدكتور عامر البساط، حيث جرى استكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرعية "إصلاح المصارف": لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
lebanon 24
16/07/2025 21:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مشروع قانون الفجوة المالية قيد العمل وهناك مشاريع قوانين أحيلت وهي أساسية في قضية المودعين وهناك 3 مسارات نعمل عليها على صعيد الكهرباء وتحسين وضعها
lebanon 24
16/07/2025 21:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية
lebanon 24
16/07/2025 21:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في السراي لبحث نتائج زيارة واشنطن وملف الفجوة المالية
lebanon 24
16/07/2025 21:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:09 | 2025-07-16
13:55 | 2025-07-16
13:34 | 2025-07-16
13:34 | 2025-07-16
13:23 | 2025-07-16
13:12 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24