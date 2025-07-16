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لبنان

خبرٌ ماليّ عن لبنان والجمارك.. ماذا كشفت الأرقام؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 14:26
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كشفت أرقام جديدة أظهرها التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة "بيبلوس" في لبنان أن إيرادات الجمارك اللبنانية بلغت في الأشهر الـ4 الأولى من العام 2025، 457 مليون دولار، مقارنة بـ156 مليون دولار في الفترة نفسها عام 2024.
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وأظهرت الأرقام أيضاً أيضاً أن إجمالي الواردات في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2025، بلغ 6.32 مليار دولار أميركي، بينما كان 5.46 مليار دولار أميركي في الفترة نفسها عام 2024. 
 
أما إجمالي الصادرات، فبلغ 1.16 مليار دولار في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، بعدما كان 982 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2024.
 
 
 
 
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