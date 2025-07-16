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لبنان

آخر كلام أميركيّ عن لبنان.. إقرأوا ما قيلَ اليوم

Lebanon 24
16-07-2025 | 14:37
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أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك، أعرب عن ارتياحه لطبيعة المُحادثات مع بيروت وللالتزام المبدئي بتفكيك سلاح "حزب الله".
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وذكرت المتحدثة على أنَّ الأولوية هي لوقف تدفّق الأموال إلى "حزب الله"، مشيرة إلى أنه على الحكومة اللبنانية أن تتوقف عن الادّعاء بأن "القرض الحسن" مجرّد منظمة غير حكومية تعمل تحت مظلة القانون اللبناني.
 
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