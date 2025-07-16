آخر كلام أميركيّ عن لبنان.. إقرأوا ما قيلَ اليوم

أعلنت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك، أعرب عن ارتياحه لطبيعة المُحادثات مع وللالتزام المبدئي بتفكيك سلاح " ".

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وذكرت المتحدثة على أنَّ الأولوية هي لوقف تدفّق الأموال إلى "حزب الله"، مشيرة إلى أنه على أن تتوقف عن الادّعاء بأن "القرض الحسن" مجرّد منظمة غير حكومية تعمل تحت مظلة القانون اللبناني.