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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"بـ 69 صوتاً، جدد مجلس النواب ثقته بالحكومة بعد جلسة مناقشة عامة في سياساتها على مدى يومين.الجلسة التي ضبط إيقاعها في ظل ما تخللته من بعض المناوشات الكلامية بين النواب انتهت الى رد من رئيس الحكومة نواف سلام على المداخلات حيث اكد الاصرار على وقف الاعتداءات الاسرائيلية ومواصلة العمل لبسط سيادة الدولة في شمال الليطاني وجنوبه على حد قوله.وعن التعيينات أوضح سلام أنه تم وضع أسماء المرشحين للوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة.وفي شأن متصل رد الرئيس بري على مداخلة للنائب فراس حمدان حيث شدد على ان الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى بين المسلمين والمسيحيين معتبرا أن الوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلا ولا مسا بالشفافية.الإعتداءات واتفاق وقف النار حضرت في مداخلة النائب خليل بإسم كتلة التنمية والتحرير حيث لفت الى أن العدو يسعى إلى جعل المنطقة الحدودية أرضا محروقة ومن دون سكانها الذين يشعرون أنهم متروكون من قبل الدولة.وقال: لم نشعر أن الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط إتفاق وقف إطلاق النار وعليها أن تشعر اللبنانيين أنهم ليسوا رهائن وأن تعقد ولو اجتماعا واحدا مع الجهات المسؤولة لبحث إعادة الإعمار واقرار خطة في هذا المجال.في المستجدات الغزاوية وفيما يحاول كيان الاحتلال رسم صورة جديدة له في قطاع غزة موحيا للعالم بأن اسرائيل ما تزال قادرة على بسط يدها في كل شبر من القطاع كان الاعلان عن محور جديد لفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها بمثابة ورقة ضغط اضافية على حركة حماس للقبول بشروط اسرائيل التفاوضية.وفي هذا الاطار اعلن موقع اكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم لبحث مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة.وأما مفاوضات التهدئة في محافظة السويداء فلم تفلح في وقف الاشتباكات الدائرة حيث تواصل اطلاق النار بين المجموعات المسلحة موقعا العديد من الضحايا.هذه التطورات دفعت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز إلى اطلاق مناشدات لانقاذ السويداء في وقت تعهدت فيه الرئاسة بمحاسبة كل من ثبت تورطه في ما أسمته الاعمال الاجرامية وغير القانونية.كما وشهدت اليوم تصعيدا اسرائيليا اثر شن ضربات جوية استهدفت القصر ومبنى هيئة الأركان ووزارة الدفاع بالعاصمة دمشق من جهة ومن جهة ثانية عبر كلام وزير الحرب يسرائيل كاتس متوعدا بزيادة وتيرة الضربات اذا لم تفهم الادارة السورية الرسالة على حد تعبيره.على الخط الأميركي - الإيراني اكد السيد علي خامنئي أن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد اثر مواقف للرئيس الأميركي اعرب فيها عن عدم استعجال بلاده للحديث مع طهران.مقدمة الـ "أم تي في"مرة جديدة، نتنياهو تفاجىء العالم. الجيش الإسرائيلي دخل بقوة على خط المستجدات الدموية في السويداء، فاستهدف محيط القصر الجمهوري في دمشق ومبنى رئاسة الأركان في الجيش السوري.الضربة قاسية وموجعة وذات رمزية عالية لأنها استهدفت ساحة الأمويين التي تعتبر قلب عاصمة الأمويين.وقد واكبها حديث إسرائيلي عن أن العملية قد تستمر أياما، إذ أعلن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت ولن تتوقف قريبا. والظاهر أن قوة التدخل الاسرائيلي سرعت العملية السياسية. إذ بعد أقل من ساعتين على قصف دمشق، أعلن المرجعية الدرزية يوسف جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء. وينص الإتفاق على الإندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة، مقابل انسحاب الجيش إلى ثكنه، وتفعيل الأمن الداخلي وحواجزه على ان يكونوا من ابناء وضباط السويداء، ما يشكل نوعا من الامن الذاتي.فهل يصمد الاتفاق هذه المرة بقوة النار الاسرائيلية؟أم أن الإشتباكات ستعود ما يهدد وحدة سوريا في الصميم؟واذا كانت سوريا تخطت اليوم نظريا قطوع السويداء، فإن حكومة نواف سلام تخطت، عمليا، قطوع الثقة في مجلس النواب.فرئيس لم "يمن" إلا الى على تسعة أصوات من كتلته ليحجبوا الثقة عن الحكومة السلامية، ما اعطاها زخما جديدا كانت بأمس الحاجة اليه.كما وأن ما قاله النائب جورج عدوان بعد الجلسة عن التزامين جديدين للحكومة في ما يتعلق بحصر السلاح على الاراضي ومشاركة الحكومة في القرارات المصيرية قدم للحكومة جرعة اوكسيجين باتت في امس الحاجة اليها بعدما همش دورها على صعيد المفاوضات مع المبعوث ، وبعدما ابعدت عن دائرة القرار بحصر السلاح على الاراضي اللبنانية.مقدمة "المنار"لعب صهيوني بوحدة الدم والتراب السوري، وغارات ودخان كثيف فوق مقر الرئاسة والاركان السورية، وكل لقاءات التنسيق والبحث عن سلام موهوم او تطبيع مزعوم مع عدو غادر لا تردعه الا القوة.غارات صهيونية كثيفة اشعلت النار من الجنوب السوري إلى ساحات دمشق ومقراتها، مستخدمة الدم السوري في السويداء وقودا لغاياتها.نار تمددت بين ابناء الوطن الواحد لتحرق الكثير من روابط الوصل والوحدة بين المكونات السورية، بل امتدت تباينا بين ابناء الطائفة الواحدة حيث مواقف زعماء من الموحدين الدروز كالشيخ حكمت الهجري رفضت اعلان وزارة الداخلية السورية عن اتفاق لوقف اطلاق النار في السويداء اساسه استعانة الحكومة بضباط وعناصر من ابناء المنطقة لتولي المهام القيادية والتنفيذية للسلطة السورية فيها، وهو ما رفضه الشيخ الهجري الذي دعا الى استمرار القتال حتى الانسحاب الكامل لقوات الشرع من السويداء.نار صهيونية أشعلت اسئلة كبيرة عن توقيت هذه الاضطرابات ومن سعرها؟وحجم التدخل الصهيوني ووصوله الى القصر الرئاسي السوري؟والتحفظ الأميركي بل الاستياء المزعوم من التصرف الاسرائيلي؟وقبل ان يتضح اي من الاجوبة كان خبر اعلان حركة شاس الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو وهز كرسي حكمه بقوة، والخبر الأقوى إعلان رئيس اركان جيش الاحتلال “إيال زامير” تحقيق أهداف ما يسمونها عملية عربات جدعون، وهو العنوان الذي اطلقوه على حربهم الاجرامية في غزة، في اشارة الى نية الجيش انهاء الحرب.فالى اي نتيجة سينتهي هذا المشهد المعقد؟ساعات قليلة وتتضح المسارات، ليبنى على الشيء مقتضاه.في انقضت جولة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي كما قبلها، مع انقلاب منطق البعض وفق خطورة التطورات.وبالحرص على وحدة الوطن وسيادته الحقيقية وسلامة اهله بل مكانته الوجودية كان تأكيد من جملة نواب على ضرورة الا تضع الدولة العربة قبل الحصان، وان تذهب الى اولويات انسحاب العدو ووقف العدوان واعادة الاعمار، لا ان نسارع الى افتعال سجالات للتصويب على أوراق القوة اللبنانية في زمن تزداد الحاجة اليها مع تسارع التطورات.مقدمة الـ "أل بي سي"إنها سوريا، بوصلة الحرب والسلم والسلام في الشرق الاوسط، وكل ما يحصل فيها سيكون له تداعياته على مستوى المنطقة كلها ومن ضمنها طبعا لبنان.لنفهم ماذا يحصل في محافظة السويداء، نعود الى السبت الفائت.يومها علقت المفاوضات التقنية في اذربيجان بين وفد عسكري اسرائيلي وآخر سوري على رفض اسرائيل الانسحاب من الجولان المحتل مقابل اتفاق أمني مع دمشق.الاحد، بدأت فجأة اشتباكات السويداء، وتمددت مع وصول الامن العام السوري الى المحافظة تحت شعار ضبط الامن.إسرائيل تحركت بخجل، حتى وقت متأخر من ليل أمس، عندما أعلن بنيامين نتيناهو الوقوف الى جانب الاقلية الدرزية لحمايتها.فلماذا تدخلت تل ابيب ولماذا اصلا سمحت لقوات النظام بالوصول الى عمق مدينة السويداء؟.ولماذا انتظرت حتى الاربعاء لتقصف مقر الاركان العامة ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، حيث الرئيس أحمد الشرع؟وهل هي تريد لي ذراعه او ربما أكثر؟ما يهم تل ابيب في كل ما يحدث هناك، ليس حماية الدروز، وإنما خلق منطقة عازلة على حدودها، حيث لا الدروز مسلحون، ولا النظام وعسكره موجود اصلا، وهذا ما يجب ان ننتظر تبلوره في الأيام المقبلة.