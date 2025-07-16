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لبنان

لا جديد عن "السفير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2025 | 16:43
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علم "لبنان24" أنَّ الأوساط الفلسطينية في لبنان لم تتبلغ حتى الآن، رسمياً، باسم سفير فلسطين الجديد في بيروت خلفاً لأشرف دبور.
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وذكرت المعلومات أنَّه حتى الآن لم تصل أي شخصية دبلوماسية فلسطينية إلى لبنان لتولي منصبٍ جديد، ما يجعل الأمور في خانة الانتظار. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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