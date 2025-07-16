لا جديد عن "السفير"

علم " " أنَّ الأوساط في لم تتبلغ حتى الآن، رسمياً، باسم سفير الجديد في خلفاً لأشرف .

Advertisement

وذكرت المعلومات أنَّه حتى الآن لم تصل أي شخصية دبلوماسية فلسطينية إلى لبنان لتولي منصبٍ جديد، ما يجعل الأمور في خانة الانتظار.