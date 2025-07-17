سلام اتصل بجنبلاط: لتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد

اجرى اتصالا بالرئيس السابق للحزب التقدمي ، وقد شدّدا خلاله على صيانة وحدة وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة اضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد. وقد أثنى رئيس الحكومة على الجهود التي قام بها وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي اي اشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين.

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