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لبنان

سلام اتصل بجنبلاط: لتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:06
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اجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقد شدّدا خلاله على صيانة وحدة سوريا وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية اضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن ان تخلق توترات داخلية بين ابناء الوطن الواحد. وقد أثنى رئيس الحكومة على الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي اي اشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين.
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