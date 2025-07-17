29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مذكرة لوزير العمل.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
17-07-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
اليوم مذكرة تقضي بتمديد العمل بالمذكرة رقم 15/1 تاريخ 22/05/2025 وجاء فيها:استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وكمهلة أخيرة لاستكمال المستندات المطلوبة بموجب المذكرة رقم 15/1. يمدد، لغاية 01/08/2024 ضمنا، العمل بالمذكرة رقم 15/1 الصادرة بتاريخ 22/05/2022، والمتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 قرارات لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
3 قرارات لوزير المالية.. هذا ما جاء فيها
17/07/2025 12:19:05
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة حكوميّة إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة... هذا ما جاء فيها (صور)
Lebanon 24
مذكرة حكوميّة إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة... هذا ما جاء فيها (صور)
17/07/2025 12:19:05
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من وزير الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من وزير الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
17/07/2025 12:19:05
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لم نُسلّم أوكرانيا بعد مسودة مذكرة التسوية والعمل جار بشأنها والوثيقة بحاجة إلى صياغة
Lebanon 24
الكرملين: لم نُسلّم أوكرانيا بعد مسودة مذكرة التسوية والعمل جار بشأنها والوثيقة بحاجة إلى صياغة
17/07/2025 12:19:05
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين لبنان وسوريا.. هكذا ظهرت خلايا "داعش"!
Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. هكذا ظهرت خلايا "داعش"!
05:00 | 2025-07-17
17/07/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي زار البطريرك يوحنا العاشر: اخشى ان تسبقنا التطورات في المنطقة ويغيب الاهتمام الدولي بلبنان
Lebanon 24
ميقاتي زار البطريرك يوحنا العاشر: اخشى ان تسبقنا التطورات في المنطقة ويغيب الاهتمام الدولي بلبنان
05:16 | 2025-07-17
17/07/2025 05:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله استقبل وفدًا من العائلات البيروتية
Lebanon 24
فضل الله استقبل وفدًا من العائلات البيروتية
04:58 | 2025-07-17
17/07/2025 04:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثقافة تلقت دعوة للمشاركة في مهرجان "الأردن أرض الأطفال" في دورته الرابعة
Lebanon 24
وزارة الثقافة تلقت دعوة للمشاركة في مهرجان "الأردن أرض الأطفال" في دورته الرابعة
04:56 | 2025-07-17
17/07/2025 04:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية برجا في " التوحيد العربي "تؤكد رفضها للفتنة
Lebanon 24
مفوضية برجا في " التوحيد العربي "تؤكد رفضها للفتنة
04:55 | 2025-07-17
17/07/2025 04:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
Lebanon 24
مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها
15:03 | 2025-07-16
16/07/2025 03:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
14:43 | 2025-07-16
16/07/2025 02:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
Lebanon 24
ميشال حايك تنبأ بأحداث السويداء.. شاهدوا ما قاله
14:14 | 2025-07-16
16/07/2025 02:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"... ماذا قال وئام وهاب قبل قليل؟
05:28 | 2025-07-16
16/07/2025 05:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
Lebanon 24
سيناريوهات المعركة في السويداء
10:30 | 2025-07-16
16/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-07-17
بين لبنان وسوريا.. هكذا ظهرت خلايا "داعش"!
05:16 | 2025-07-17
ميقاتي زار البطريرك يوحنا العاشر: اخشى ان تسبقنا التطورات في المنطقة ويغيب الاهتمام الدولي بلبنان
04:58 | 2025-07-17
فضل الله استقبل وفدًا من العائلات البيروتية
04:56 | 2025-07-17
وزارة الثقافة تلقت دعوة للمشاركة في مهرجان "الأردن أرض الأطفال" في دورته الرابعة
04:55 | 2025-07-17
مفوضية برجا في " التوحيد العربي "تؤكد رفضها للفتنة
04:52 | 2025-07-17
وفد بلديات الدريب الاوسط تفقد معمل فرز النفايات في سرار
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
17/07/2025 12:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24