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لبنان

مذكرة لوزير العمل.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:28
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 أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم مذكرة تقضي بتمديد العمل بالمذكرة رقم 15/1 تاريخ 22/05/2025 وجاء فيها:استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وكمهلة أخيرة لاستكمال المستندات المطلوبة بموجب المذكرة رقم 15/1. يمدد، لغاية 01/08/2024 ضمنا، العمل بالمذكرة رقم 15/1 الصادرة بتاريخ 22/05/2022، والمتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
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