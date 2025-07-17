مذكرة لوزير العمل.. هذا ما جاء فيها

أصدر وزير العمل اليوم مذكرة تقضي بتمديد العمل بالمذكرة رقم 15/1 تاريخ 22/05/2025 وجاء فيها:استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وكمهلة أخيرة لاستكمال المستندات المطلوبة بموجب المذكرة رقم 15/1. يمدد، لغاية 01/08/2024 ضمنا، العمل بالمذكرة رقم 15/1 الصادرة بتاريخ 22/05/2022، والمتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

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