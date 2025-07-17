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لبنان

الصحة: شهيد وجريحان في الغارة على طريق عام تول

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:31
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".
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