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لبنان

فضل الله استقبل وفدًا من العائلات البيروتية

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:58
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استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله وفدًا من العائلات البيروتية برئاسة مالك حجازي، قدّم له التعازي بوفاة والدته السيّدة الفاضلة نجاة نور الدين. وكانت مناسبة للتداول في عدد من القضايا، وخصوصًا مسألة الوحدة الإسلامية.
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في مستهل اللقاء، رحّب العلامة فضل الله بالوفد، شاكرًا لهم هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أن "مثل هذه اللقاءات تُسهم في تعزيز أواصر التواصل بين مكونات الوطن، وتذيب الكثير من الهواجس – سواء أكانت مفتعلة أم واقعية – وتُسقط الحواجز والمتاريس النفسية التي تحول دون التقارب بين اللبنانيين".

ولفت  إلى "وجود من يسعى إلى توتير العلاقات بين المسلمين من خلال إثارة أمور غير صحيحة، هدفها شدّ العصبيات وإيقاظ الحسّ المذهبي، داعيًا في المقابل إلى التركيز على القواسم المشتركة والنقاط الجامعة، ومؤكدًا أن الاختلاف الفقهي والاجتهادي هو غنى للساحة الإسلامية، وهو قائم حتى داخل المذهب الواحد".

وذكّر الوفد "بفتوى المرجع السيّد محمد حسين فضل الله التي تحرّم سبّ الصحابة والإساءة إلى أمهات المؤمنين"، مشددًا على أن "عاشوراء تمثل قضية إنسانية وإسلامية جامعة، ولا ينبغي أن تُقدّم على أنها موجهة ضد مذهب بعينه، فمحبة أهل البيت وتقديرهم واحترامهم هي موضع إجماع بين المسلمين".

وأكد ضرورة أن "يعلو الصوت الواعي والوحدوي في وجه كل من يسعى لإثارة الفتنة والانقسام بين المكونات المختلفة"، داعيًا إلى "استنفار كل الجهود لتعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية، بما يمكّننا من مواجهة التحديات والضغوط التي تتعرض لها المنطقة، ومنع العدو الصهيوني من استغلال أي خلاف للنفاذ إلى الساحة وتنفيذ مخططاته التوسعية والتقسيمية".
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