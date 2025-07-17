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لبنان

رطوبة مرتفعة وضباب.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
17-07-2025 | 05:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة،  وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
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