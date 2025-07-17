رطوبة مرتفعة وضباب.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و 32، بين 20 و 31، بين 18 و 34 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.