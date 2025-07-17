Advertisement

لبنان

تواصل تركي مع جنبلاط هذه تفاصيله

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1392856-638883577654319483.png
Doc-P-1392856-638883577654319483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر أمنية أن تركيا كثّفت جهودها في الأيام الماضية لاستعادة الهدوء والاستقرار في محافظة السويداء السورية، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الفصائل الدرزية والقوات السورية.
Advertisement

ووفق المصادر، تواصلت الاستخبارات التركية مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في إطار السعي إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.

وشددت المصادر على أن أنقرة "بذلت كل الجهود الممكنة لتثبيت التهدئة وحماية المدنيين". (العربي)
مواضيع ذات صلة
اتفاق إسرائيلي تركي في سوريا.. هذه تفاصيله
lebanon 24
17/07/2025 18:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصلٌ بين جنبلاط وبوغدانوف.. وهذا ما شمله البحث
lebanon 24
17/07/2025 18:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: نتواصل بشكل شبه يومي مع المسؤولين السوريين ومستعد لزيارة دمشق
lebanon 24
17/07/2025 18:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق
lebanon 24
17/07/2025 18:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
11:07 | 2025-07-17
11:01 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24