تواصل تركي مع جنبلاط هذه تفاصيله

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كشفت مصادر أمنية أن كثّفت جهودها في الأيام الماضية لاستعادة الهدوء والاستقرار في محافظة ، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الفصائل الدرزية والقوات السورية.ووفق المصادر، تواصلت الاستخبارات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيم ، في إطار السعي إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من العنف.وشددت المصادر على أن "بذلت كل الجهود الممكنة لتثبيت التهدئة وحماية المدنيين". (العربي)