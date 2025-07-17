سلام استقبل السفير الفرنسي ووفد "الدريب"

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كما استقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي بليرتا اليكو والسيد ساطع ارناؤوط.كما التقى رئيس الحكومة وفدا من بلديات الدريب الاوسط والشمالي في وتحدث رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير العلمان الذي قال:"نشكر على استقبالنا، ونعلّق عليه آمالًا كبيرة، لا لأنه مجرد لقاء، بل لأنه يحمل في مضمونه بارقة أمل، وصوت حق نرفعه إليكم باسم الناس، لا باسم السياسة، نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بأبسط مقوّمات الحياة."اضاف:"منطقة الدريب، كبقية مناطق عكار، عانت كثيرًا من التهميش، وغابت عنها الدولة في الإنماء والخدمات، لكنّها بقيت وفيّة لهذا الوطن، وقدّمت ما لم تُقدّمه مناطق محسوبة على السلطة منذ عقود.ولدينا أربع قضايا ملحّة:أولًا: تشغيل في سرارهذا المشروع الذي يفترض أن يكون نقطة تحوّل بيئية وصحية في عكار، فتشغيل المعمل ليس مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية، وصحية، وبيئية عاجلة.ثانيًا: أزمة الصرف الصحيحيث تفتقر الكثير من قرانا إلى شبكات صرف، ما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة وانتشار الأوبئة، في ظل غياب أي خطة واضحة أو تمويل جدي.ثالثًا: قضية التليلالذين سقطوا بسبب تخزين غير مشروع للوقود، بسبب التقصير.وما زالت عائلاتهم تنتظر إنصافًا حقيقيًا، يليق بدماء شهدائنا وجرحانا.رابعًا: زيادة موازنة البلدياتوصرف المستحقات هو المدخل الطبيعي لأي نهضة إنمائية محلية، وهو شرط أساسي للعدالة."وفي الختام امل الشيخ العلمان أن يحمل هذا اللقاء بداية عهد جديد لعكار التي تستحق، ويستحق اهلها ان ينالوا حقوقهم.