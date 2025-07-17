يتعلق بشركات "الفاليه باركينغ"... هذا ما طلبه محافظ بيروت

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أفادت في في بأن محافظ مدينة القاضي وجه كتاباً الى في قوى الامن الداخلي تحت الرقم ٢٨٧٩ / م.ب تاريخ ١٦ ٢٠٢٥ يتعلق بضبط مخالفات ركن السيارات من قبل شركات الفاليه باركينغ على الملك العام، جاء فيه الآتي :بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وفي ضوء الشكاوى الواردة من مختلف شوارع العاصمة حول قيام عدد من شركات تأدية خدمة ركن السيارات (فاليه باركينغ) بحجز مواقف على الاملاك العامة ومنع المواطنين من ركن سياراتهم فيها إضافة الى استباحة الارصفة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسميةنأمل من جانبكم الايعاز لمن يلزم التشدد بضبط المخالفات المذكورة وابلاغ الادارة البلدية بها ليصار الى إحالة المخالفين الى المختص.شاكرين لكم حسن التعاون والتنسيق.