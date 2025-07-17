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لبنان

يتعلق بشركات "الفاليه باركينغ"... هذا ما طلبه محافظ بيروت

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:36
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي تحت الرقم ٢٨٧٩ / م.ب تاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٥ يتعلق بضبط مخالفات ركن السيارات من قبل شركات الفاليه باركينغ على الملك العام، جاء فيه الآتي :
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بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وفي ضوء الشكاوى الواردة من مختلف شوارع العاصمة حول قيام عدد من شركات تأدية خدمة ركن السيارات (فاليه باركينغ) بحجز مواقف على الاملاك العامة ومنع المواطنين من ركن سياراتهم فيها إضافة الى استباحة الارصفة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية 
   نأمل من جانبكم الايعاز لمن يلزم التشدد بضبط المخالفات المذكورة وابلاغ الادارة البلدية بها ليصار الى إحالة المخالفين الى القضاء المختص.
شاكرين لكم حسن التعاون والتنسيق.  
 

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