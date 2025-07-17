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لبنان
بحث بين عون والصدّي في خطة ربط كهربائي مع قبرص
Lebanon 24
17-07-2025
|
09:32
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بحث الرئيس
جوزاف عون
مع
وزير الطاقة
جو الصدّي
العرض
القبرصي
لمدّ كابل بحري لتأمين
التيار
الكهربائي من
قبرص
إلى
لبنان
إضافةً إلى عمل الوزارة في مجال تأمين الطاقة الكهربائية.
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