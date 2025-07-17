Advertisement

لبنان

بحث بين عون والصدّي في خطة ربط كهربائي مع قبرص

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1392912-638883668676691241.png
Doc-P-1392912-638883668676691241.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الرئيس جوزاف عون مع وزير الطاقة جو الصدّي العرض القبرصي لمدّ كابل بحري لتأمين التيار الكهربائي من قبرص إلى لبنان إضافةً إلى عمل الوزارة في مجال تأمين الطاقة الكهربائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يعمل لحسم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
lebanon 24
17/07/2025 18:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس القبرصي أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين
lebanon 24
17/07/2025 18:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وضع في مستهلّ الجلسة الوزراء في أجواء زيارته إلى قبرص
lebanon 24
17/07/2025 18:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أول رئيس لبناني في قبرص منذ 15 عامًا: لسلام عادل عبر الحوار
lebanon 24
17/07/2025 18:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
10:33 | 2025-07-17
10:31 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24