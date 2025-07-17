الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" تقدّم هبة طبية لمستشفى تبنين الحكومي

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زار قائد القطاع في "اليونيفيل" و عدد من ضباط الوحدة ، اليوم، ، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة مدير الحكومي ، رئيس ممثلاً بمدير الاتحاد علي فواز وعدد من قادة الوحدات العسكرية والمجتمع المدني ولفيف من الاطباء والموظفين. حيث قام الوفد بجولة على أقسام المستشفى واطلع على التجهيزات والخدمات المقدمة وسلم الهبة المقدمة من الكتيبة الايطالية وهي عبارة عن ثلاثة أجهزة لقسم العناية الفائقة لحديثي الولادة".وأثنى قائد القطاع الغربي على "العمل الجبار والجهود المميزة التي يقدمها مستشفى تبنين الحكومي في خدمة المرضى"، وشكر حمادي على "حفاوة الاستقبال"، معربا عن "سعادته بزيارة هذا الصرح الطبي الراقي".من جانبه، تحدث حمادي مشيدا "بعلاقة الصداقة التي تربط "اليونيفيل" عموماً والكتيبة الايطالية خصوصاً، بالجنوب،. (الوكالة الوطنية)