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أعرب ، عن "حزنه العميق تجاه الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة في "، وقال : "ما جرى في الكوت لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة موجعة أصابت قلوبنا جميعًا".أضاف: "مشاهد الأبرياء الذين قضوا اختناقا وسط النيران والدخان وأصوات ذويهم المنكوبين تترك في النفس ألما عميقا. في لحظات مماثلة يقف بكل وجدانه إلى جانب العراق الحبيب شعبًا وحكومة وفاء لمواقفهم الأصيلة وتضامنهم الصادق معه ومع وشعبه خلال الحرب الضارية الاخيرة التي شنّتها اسرائيل وخلّفت آلاف والجرحى".وختم : "نعزّي من فقدوا أحباءهم، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تبقى أرواح الضحايا حيّة في ضميرنا الجماعي". (الوكالة الوطنية)