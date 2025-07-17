رصد أمني لتحركات الشارع في طرابلس

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وأوضح المصدر أن " ليست فقط على طرابلس، بل أيضًا على مناطق التماس الدرزي – السني في الجبل"، معتبرًا أن "ما يجري في السويداء لا يمكن فصله عن الواقع اللبناني الهش، خصوصًا أن مناطق ذات الأغلبية السنية تُبدي تعاطفًا متزايدًا مع القيادة الجديدة برئاسة أحمد ، ومع القوات النظامية السورية، في مواجهة عناصر الهجري المسلّحة".وتابع المصدر: "لكنّ طرابلس تبقى محور الرصد الأساسي، في ضوء ما شهدته من تحركات شبابية مفاجئة على الأرض، عبّرت عن تضامن علني مع ، في خطوة وُضعت تحت المجهر الأمني، لفرز الطابع العفوي عن المحرّك المحتمل".وقد لفت منشور للشيخ نبيل ، على صفحته في "فايسبوك"، الانتباه، إذ دعا فيه إلى "الاستعداد التام"، وقال: "يا شباب أهل السنة في ، فلنكن على أهبة الجهوزية، فإن طلبت القيادة في مدداً من الرجال فلنلبِّ جميعًا... ولتسقط الحدود".أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة، وسط خشية من تصعيد نغمة الخطاب المذهبي أو تأجيج الشارع المتحفّز بطبعه. وفي ظل هذه الأجواء، تؤكد مصادر متابعة أن "الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية تثير القلق، ولذلك عزز الجيش وجوده على الحدود، وهناك اتجاه للدفع بالمزيد من العناصر ممن يتم تطويعهم في الفترة الأخيرة. فالشمال لا يحتمل أي خضّة، خصوصًا أنه يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وأي تحريك للشارع في هذا التوقيت قد يعيد المنطقة إلى مربّع التوتر".