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لبنان

عن إعادة تسليح "الحزب".. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:58
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أنّ إيران تواصل تحركاتها لتسليح الجماعات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط.
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وأشارت الصحيفة، إلى أنّ إيران تتحرك بسرعة لتعويض مخزونات الأسلحة لدى الحوثيين بعد تعرضهم لضربات أميركية إسرائيلية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ  "إيران تهرّب الأسلحة إلى حزب الله في سيارات صغيرة عبر سوريا بعد أن كانت تستخدم شاحنات للتهريب".

أضافت:" حزب الله نجح في إعادة هيكلة شبكات التهريب التابعة له إلى حد ما"، زاعمة أنّ الحزب نجح بتهريب بعض صواريخ كورنيت وأسلحة متطورة.

وقالت الصحيفة أنّ حزب الله يصنّع بنفسه مسيّراته وصواريخه متوسطة المدى. 

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