عن إعادة تسليح "الحزب".. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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كشفت صحيفة " " عن أنّ تواصل تحركاتها لتسليح الجماعات المسلحة الموالية لها في .وأشارت الصحيفة، إلى أنّ إيران تتحرك بسرعة لتعويض مخزونات الأسلحة لدى الحوثيين بعد تعرضهم لضربات أميركية إسرائيلية.ولفتت الصحيفة، إلى أنّ "إيران تهرّب الأسلحة إلى في سيارات صغيرة عبر بعد أن كانت تستخدم شاحنات للتهريب".أضافت:" حزب الله نجح في إعادة هيكلة شبكات التهريب التابعة له إلى حد ما"، زاعمة أنّ الحزب نجح بتهريب بعض صواريخ كورنيت وأسلحة متطورة.وقالت الصحيفة أنّ حزب الله يصنّع بنفسه مسيّراته وصواريخه متوسطة المدى.