انتخابات بعبدا محور نقاش بين نائب ومستشار رئاسي

علم مصدر حزبي أن إجتماعات دورية بدأت تعقد بين عدد من الشخصيات المهتمة بالإنتخابات النيابية في ، ومن بين هؤلاء نائب حالي ومستشار رئاسي، لدرس إمكانية تأليف لائحة تكون قريبة من . ويسعى هؤلاء الى ضم عدد من النافذين ورجال الأعمال ضمن هذه اللائحة من أجل التمويل وبغية الوصول الى الحاصل الواحد على الأقل لتسجيل موقف وتثبيت حضور ولتصفية حسابات سياسية قديمة .

Advertisement