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لبنان
انتخابات بعبدا محور نقاش بين نائب ومستشار رئاسي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-07-2025
|
01:45
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علم مصدر حزبي أن إجتماعات دورية بدأت تعقد بين عدد من الشخصيات المهتمة بالإنتخابات النيابية في
قضاء بعبدا
، ومن بين هؤلاء نائب حالي ومستشار رئاسي، لدرس إمكانية تأليف لائحة تكون قريبة من
السلطة الحالية
. ويسعى هؤلاء الى ضم عدد من النافذين ورجال الأعمال ضمن هذه اللائحة من أجل التمويل وبغية الوصول الى الحاصل الواحد على الأقل لتسجيل موقف وتثبيت حضور ولتصفية حسابات سياسية قديمة .
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المصدر:
لبنان 24
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