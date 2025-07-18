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لبنان

انتخابات بعبدا محور نقاش بين نائب ومستشار رئاسي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 01:45
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علم مصدر حزبي أن إجتماعات دورية بدأت تعقد بين عدد من الشخصيات المهتمة بالإنتخابات النيابية في قضاء بعبدا، ومن بين هؤلاء نائب حالي ومستشار رئاسي، لدرس إمكانية تأليف لائحة تكون قريبة من السلطة الحالية. ويسعى هؤلاء الى ضم عدد من النافذين ورجال الأعمال ضمن هذه اللائحة من أجل التمويل وبغية الوصول الى الحاصل الواحد على الأقل لتسجيل موقف وتثبيت حضور ولتصفية حسابات سياسية قديمة .
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المصدر: لبنان 24
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