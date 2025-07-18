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لبنان

ارتبط بلبنان.. تساؤلات عن "مسؤول فلسطيني"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 03:06
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تسودُ تساؤلات في أوساط فلسطينيَّة عن سبب عدم حضور أحد المسؤولين البارزين في رام الله إلى بيروت حتى الآن، لمتابعة ملف التبدلات التي تطرأ على الساحة الفلسطينية في لبنان.
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ويُعد المسؤول الذي تثار تساؤلات عن غيابه حتى الآن، بعدما قيل إنه سيأتي إلى بيروت خلال الأيام الماضية، مَعنياً بتفاصيل كثيرة مُرتبطة بشؤون الوضع الفلسطيني داخل لبنان، كما كان له دور كبير مع الدولة اللبنانية ومسؤوليها لضبط أوضاع المُخيمات.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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