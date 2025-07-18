ارتبط بلبنان.. تساؤلات عن "مسؤول فلسطيني"

تسودُ تساؤلات في أوساط فلسطينيَّة عن سبب عدم حضور أحد المسؤولين البارزين في إلى حتى الآن، لمتابعة ملف التبدلات التي تطرأ على الساحة في .

Advertisement

ويُعد المسؤول الذي تثار تساؤلات عن غيابه حتى الآن، بعدما قيل إنه سيأتي إلى بيروت خلال الأيام الماضية، مَعنياً بتفاصيل كثيرة مُرتبطة بشؤون الوضع الفلسطيني داخل لبنان، كما كان له دور كبير مع ومسؤوليها لضبط أوضاع المُخيمات.