وزير الطاقة يتلقى كتاباً بشأن مشروع العدّاد الذكي

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قامت جمعية "تجّار " بتوجيه كتاب الى والمياه جو صدّي تضمن مبادرة بشأن "تفعيل مشروع العدّاد الذكي وتأمينه ضمن ".وأوردت الجمعية في الكتاب أنه "في ظلّ ما يشهده لبنان من تحوّل متزايد نحو مصادر الطاقة البديلة ، لاسيّما الطاقة الشمسية التي أصبحت معتمدة على نطاق واسع من قبل المواطنين تعتبر الجمعية المبادرة استراتيجية وأساسية في المرحلة الراهنة".ورأت انّ "اعتماد العدّاد الذكي لا يوفّر فقط مراقبة دقيقة للاستهلاك وتخفيض الهدر ، بل يسمح أيضاً بدمج الإنتاج المنزلي للطاقة الشمسية ضمن الشبكة العامة ما يعود بفائدة مزدوجة على المواطن والدولة على حد سواء".وطالبت " بتفعيل ملف العدّاد الذكي في ومؤسسة ، باعتباره أولوية وطنية لتحديث الشبكة الكهربائية، وتأمين العدّادات الذكية وتوفيرها من خلال مؤسسة كهرباء لبنان ، وتخصيص آلية واضحة لتركيبها في المنازل والمصالح التجارية، و إصدار آليات تنظيمية تسمح بربط الطاقة المنتجة منزليًا من الطاقة الشمسية بالشبكة العامة ، مما يعزز الاستفادة الوطنية ويقلّص العجز الكهربائي" .كما طالبت بـ"إطلاق حملة توعية وطنية على فوائد العدّاد الذكي خصوصًا في المناطق التي تشهد استخداماً واسعاً للطاقة الشمسية ".واكدت "الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة في أي خطوة تنموية تخدم المصلحة العامة".