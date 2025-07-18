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لبنان

فضل الله يدعو لوحدة لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:04
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ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة من منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، حيث تناول في كلمته العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، معبراً عن القلق من تصاعد وتيرته في ظل الضغوط الأميركية التي تدفع لبنان إلى التخلي عن سلاحه دون ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
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وشدد فضل الله على ضرورة أن تلتزم الدولة اللبنانية أولاً بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات، قبل الدخول في أي تفاهمات أخرى، داعياً اللبنانيين إلى الوحدة وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر الإقليمية.

وتحدث عن الأزمة السورية، محذراً من الانقسام الوطني والتقسيم الفعلي الذي يسهل للعدو الإسرائيلي التدخل وفرض نفوذه، داعياً السوريين إلى التضامن لبناء دولة قوية تحمي مواطنيها.

كما ندد بالمعاناة اليومية لشعب غزة والضفة الغربية تحت الحصار والعدوان، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني ورافعاً صوت الدعوة لوقف إطلاق النار الذي يخفف معاناته. (الوكالة الوطنية)
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