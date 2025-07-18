فضل الله يدعو لوحدة لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي

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ألقى العلامة السيد خطبتي صلاة الجمعة من منبر الإمامين الحسنين في حارة حريك، حيث تناول في كلمته العدوان المستمر على ، معبراً عن القلق من تصاعد وتيرته في ظل الضغوط الأميركية التي تدفع لبنان إلى التخلي عن سلاحه دون ضمانات لوقف الاعتداءات .وشدد فضل الله على ضرورة أن تلتزم أولاً بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات، قبل الدخول في أي تفاهمات أخرى، داعياً اللبنانيين إلى الوحدة وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر الإقليمية.وتحدث عن الأزمة ، محذراً من الانقسام الوطني والتقسيم الفعلي الذي يسهل للعدو الإسرائيلي التدخل وفرض نفوذه، داعياً السوريين إلى التضامن لبناء دولة قوية تحمي مواطنيها.كما ندد بالمعاناة اليومية لشعب غزة والضفة الغربية تحت الحصار والعدوان، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني ورافعاً صوت الدعوة لوقف إطلاق النار الذي يخفف معاناته. (الوكالة الوطنية)