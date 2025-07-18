الرئيس عون معزيا العراق بضحايا حريق الكوت: نؤكد وقوف الشعب اللبناني إلى جانب أشقائه العراقيين

أبرق رئيس الجمهورية إلى الرئيس جمال رشيد، وإلى العراقي السوداني، معزّياً بضحايا الحريق الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت – محافظة واسط.

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وأكد عون تضامن ، رئيساً وشعباً، مع في هذه المحنة، ووقوف الشعب اللبناني إلى جانب أشقائه ، مع استعداد لبنان لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤسفة.