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لبنان
الرئيس عون معزيا العراق بضحايا حريق الكوت: نؤكد وقوف الشعب اللبناني إلى جانب أشقائه العراقيين
Lebanon 24
18-07-2025
|
06:14
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أبرق رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
إلى الرئيس
العراقي
عبد اللطيف
جمال رشيد، وإلى
رئيس مجلس الوزراء
العراقي
محمد شياع
السوداني، معزّياً بضحايا الحريق الذي اندلع في المركز التجاري في مدينة الكوت – محافظة واسط.
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وأكد عون تضامن
لبنان
، رئيساً وشعباً، مع
العراق
في هذه المحنة، ووقوف الشعب اللبناني إلى جانب أشقائه
العراقيين
، مع استعداد لبنان لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤسفة.
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