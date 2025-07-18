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لبنان

500 معلم يتهيّأون لتطبيق البكالوريا الدولية في التعليم الرسمي

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:20
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شارك نحو 500 معلم ومعلمة من 12 مدرسة رسمية لبنانية في ورش تدريبية على مدى يومين، استعدادًا لتطبيق برنامج السنوات الابتدائية (PYP) المعتمد من منظمة البكالوريا الدولية (IB)، وذلك ضمن جهود وزارة التربية ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لتطوير التعليم الرسمي وربطه بالمعايير العالمية.
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تأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة تفاهم وُقّعت في آب 2023 بين وزارة التربية، مؤسسة الحريري، ومنظمة IB، والتي منحت 12 مدرسة رسمية صفة "مدارس مرشحة" لاعتماد البرنامج، بمرافقة مستشارين تربويين من المنظمة.

وأشرفت على الورش التي أُقيمت في مدرسة الإنترناشيونال كولدج (IC) في بيروت، مجموعة من المدربين المعتمدين، وركّزت على مفاهيم التعليم القائم على الاستقصاء، وتنمية المهارات، والقيادة الصفّية.

وأكدت وزيرة التربية ريما كرامي في كلمتها دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة، ووصفتها بأنها محطة مفصلية لتكريس العدالة التربوية. كما شدّدت السيدة بهية الحريري على أن المشروع يمثل "تحولًا جوهريًا نحو تعليم ذو معنى"، فيما أثنت المديرة الإقليمية للمنظمة ماري تادروس على الشراكة الثلاثية، واعتبرتها نموذجًا للتطوير التعليمي في المنطقة.

ويُعدّ لبنان أول دولة عربية تخوض تجربة إدخال برنامج السنوات الابتدائية من البكالوريا الدولية إلى المدارس الرسمية. (الوكالة الوطنية)
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