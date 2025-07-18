500 معلم يتهيّأون لتطبيق البكالوريا الدولية في التعليم الرسمي

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شارك نحو 500 معلم ومعلمة من 12 مدرسة رسمية لبنانية في ورش تدريبية على مدى يومين، استعدادًا لتطبيق برنامج السنوات الابتدائية (PYP) المعتمد من منظمة (IB)، وذلك ضمن جهود وزارة التربية ومؤسسة للتنمية البشرية المستدامة لتطوير التعليم الرسمي وربطه بالمعايير العالمية.تأتي هذه الخطوة في إطار وُقّعت في آب 2023 بين وزارة التربية، ، ومنظمة IB، والتي منحت 12 مدرسة رسمية صفة "مدارس مرشحة" لاعتماد البرنامج، بمرافقة مستشارين تربويين من المنظمة.الورش التي أُقيمت في مدرسة الإنترناشيونال كولدج (IC) في ، مجموعة من المدربين المعتمدين، وركّزت على مفاهيم التعليم القائم على الاستقصاء، وتنمية المهارات، والقيادة الصفّية.وأكدت وزيرة التربية ريما كرامي في كلمتها دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة، ووصفتها بأنها محطة مفصلية لتكريس العدالة التربوية. كما شدّدت على أن المشروع يمثل "تحولًا جوهريًا نحو تعليم ذو معنى"، فيما أثنت المديرة الإقليمية للمنظمة ماري على الشراكة الثلاثية، واعتبرتها نموذجًا للتطوير التعليمي في المنطقة.ويُعدّ أول دولة عربية تخوض تجربة إدخال برنامج السنوات الابتدائية من البكالوريا الدولية إلى المدارس الرسمية. (الوكالة الوطنية)