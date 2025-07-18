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لبنان

هاشم يدعو لوحدة وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:28
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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم ، في بيان ، "ان صرخة الطفلة التي اذهلها ما اصاب اهلها   واستشهاد الوالدين  امام اعينها إن لم يحرك ما بقي من ضمائر في الداخل والخارج لوضع حد للاجرام الاسرائيلي، فإننا فعلا في ظل شريعة غاب تتحكم في مصير البشر والتي تحتم على من يمسك بالقرار في هذا العالم الى تحمل مسؤوليته ازاء ما يتعرض له وطننا ".
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ولفت الى انه "لا يجوز إدارة الظهر وطنيا على استمرار العدوان بكل اشكاله وادواته ولا بد من رفع الصوت والترفع عن بعض المصالح والانصياع لاملاءات الخارج واتخاذ كل ما يحمي وطننا ويحصنه في ظل ما يحاك من سياسات عدوانية لا يستطيع احد التنبؤ ما ستؤول اليه الامور ان لم يواجه اللبنانيون بوحدة الموقف والتخلي عن الانانيات لدرء الخطر عنه".
 
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