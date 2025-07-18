موقف لافت من عشائر خلدة وجبل لبنان حيال تطورات السويداء

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وجّهت العشائر العربية في وجبل نداءً إلى أبناء ، ولا سيما في محافظتي ودرعا، دعت فيه إلى وقف الاقتتال الداخلي ورفض منطق الثأر والاصطفاف، محذرة من خطورة الفتنة على وحدة سوريا واستقرار المنطقة.وأكدت العشائر عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع أبناء السويداء، ورفضها لأي محاولات للمساس بالنسيج المشترك، معلنة استعدادها للمساهمة في أي مبادرة صلح تحفظ السلم الأهلي.كما شددت على أن بياناتها لا تصدر إلا عن مرجعيتها المعروفة، وحذّرت من بيانات مشبوهة تُنشر باسمها، مؤكدة تمسكها بوحدة الصف ورفضها للانجرار إلى صراعات لا تخدم إلا أعداء الأمة.وختمت العشائر بيانها بالتشديد على أن الفتنة لن تمر إلى ، وأنها ستبقى في صف العقل والمصالحة ووحدة المصير. (الوكالة الوطنية)