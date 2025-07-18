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لبنان

موقف لافت من عشائر خلدة وجبل لبنان حيال تطورات السويداء

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:47
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وجّهت العشائر العربية في خلدة وجبل لبنان نداءً إلى أبناء سوريا، ولا سيما في محافظتي السويداء ودرعا، دعت فيه إلى وقف الاقتتال الداخلي ورفض منطق الثأر والاصطفاف، محذرة من خطورة الفتنة على وحدة سوريا واستقرار المنطقة.
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وأكدت العشائر عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع أبناء السويداء، ورفضها لأي محاولات للمساس بالنسيج المشترك، معلنة استعدادها للمساهمة في أي مبادرة صلح تحفظ السلم الأهلي.

كما شددت على أن بياناتها لا تصدر إلا عن مرجعيتها المعروفة، وحذّرت من بيانات مشبوهة تُنشر باسمها، مؤكدة تمسكها بوحدة الصف ورفضها للانجرار إلى صراعات لا تخدم إلا أعداء الأمة.

وختمت العشائر بيانها بالتشديد على أن الفتنة لن تمر إلى جبل لبنان، وأنها ستبقى في صف العقل والمصالحة ووحدة المصير. (الوكالة الوطنية)
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