مكتب وزير الأشغال: زيارة طرابلس ناجحة ولم تُقطع

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صدر عن في :"ردا على ما تناقلته اليوم بعض الوسائل الإعلامية، أن وزير الأشغال العامة والنقل قطع زيارته إلى ، بعد تلقيه اتصالا مزعوما حول منشور تهديد للدروز في .اولا: يهم المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل، ان ينفي نافيا قاطعا لهذه الإشاعات المتداولة وان لا صحة لها جملة وتفصيلا .ثانيا: أن الزيارة كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس.وأكد البيان "ايمان الوزير رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في ". (الوكالة الوطنية)