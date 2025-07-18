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لبنان

مكتب وزير الأشغال: زيارة طرابلس ناجحة ولم تُقطع

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:51
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل:"ردا على ما تناقلته اليوم  بعض الوسائل الإعلامية، أن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قطع زيارته إلى طرابلس ، بعد تلقيه اتصالا مزعوما حول منشور تهديد للدروز في لبنان
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اولا:  يهم  المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل، ان ينفي نافيا قاطعا لهذه الإشاعات المتداولة  وان لا صحة لها جملة وتفصيلا . 

ثانيا: أن الزيارة كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس.

وأكد  البيان "ايمان الوزير رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في شمال لبنان". (الوكالة الوطنية)
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