المجلس الوطني الأرثوذكسي: لا للتسلح والفتن

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أدان الأرثوذكسي اللبناني، في بيان، ما وصفه بـ"كل أشكال الإرهاب والقتل في "، مستنكراً ما تتعرض له في ، ومؤكداً رفض استهداف أي طائفة أو مكوّن في سوريا أو .وحذّر المجلس من تداعيات التوتر السوري على الداخل اللبناني، مشدداً على أن "التجارب السابقة علمتنا أن الحروب لا تجلب إلا الدمار"، وسأل: "كيف نطالب بالحياد فيما هناك من يجرّ البلاد مجدداً إلى النفق المظلم؟".وأكد أن "لكل طائفة سلاحها اليوم وهذا مرفوض كلياً"، معتبراً أن "لا أحد يملك حق جرّ اللبنانيين إلى معارك لا يريدونها"، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكون حصراً بيد ، صاحب الحق الوحيد بالدفاع عن الوطن".ودعا المجلس إلى "تثبيت مشروع بناء الدولة ومؤسساتها استناداً إلى خطاب القسم للقائد "، وطالب بعقد طاولة في لتأكيد وحدة القرار وحصر السلاح بيد الدولة، قائلاً: "لا طائفة ولا حزب ولا زعيم فوق الدولة... فليفهم الجميع أن لا أحد أكبر من الوطن".