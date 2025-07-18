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لبنان

بالصورة.. مناشير إسرائيلية فوق الناقورة

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه وبالتزامن مع تشييع الشهيد علي فوزي عطوي، ألقت محلقة إسرائيلية مناشير فوق بلدة الناقورة تحمل صورة عطوي. 
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