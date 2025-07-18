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لبنان

وزير الدفاع عرض مع نظيره اليوناني التحديات الأمنية المشتركة

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:07
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم الجمعة، نظيره اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، في حضور سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو.
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وخلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة.

وعرض ديندياس بعض المساعدات التي تنوي الدولة اليونانية تقديمها لصالح الجيش، مشدداً على "أهمية استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين".
 
 
كذلك، أكد ديندياس "وقوف اليونان إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الراهنة".
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