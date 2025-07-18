وزير الدفاع عرض مع نظيره اليوناني التحديات الأمنية المشتركة

استقبل اللواء ، في مكتبه، في اليرزة اليوم الجمعة، نظيره اليوناني والوفد المرافق، في حضور سفيرة دسبينا .

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وخلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة.



وعرض ديندياس بعض المساعدات التي تنوي تقديمها لصالح الجيش، مشدداً على "أهمية استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين".

كذلك، أكد ديندياس "وقوف اليونان إلى جانب في مواجهة التحديات الراهنة".