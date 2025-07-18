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لبنان

ماذا يجري في الأجواء اللبنانية؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:56
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تحلّق مسيّرتان إسرائيليتان في الأجواء اللبنانية، إحداهما على علو متوسط فوق زوطر الشرقية باتجاه ميفدون في الجنوب، وأخرى صامتة في أجواء الهرمل.
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