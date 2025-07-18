"تحذير" للبنان.. رسالة "غير عادية"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ هناك تحذيرات من ترك تحت رحمة النيران في حال لم ينفذ الورقة الأميركية المُرتبطة بسلاح " ".

Advertisement

وكشفت المعلومات أيضاً أنَّ الموفد الأميركي سيعود إلى يوم الثلاثاء المُقبل في زيارة مفصلية.