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لبنان

"تحذير" للبنان.. رسالة "غير عادية"

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:39
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ هناك تحذيرات من ترك لبنان تحت رحمة النيران الإسرائيلية في حال لم ينفذ الورقة الأميركية المُرتبطة بسلاح "حزب الله".
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وكشفت المعلومات أيضاً أنَّ الموفد الأميركي توماس براك سيعود إلى بيروت يوم الثلاثاء المُقبل في زيارة مفصلية.

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