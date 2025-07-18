مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة

Advertisement

تتوزع الاهتمامات في بين مواكبة التطورات في وبين ما سيحمله المبعوث الأميركي توم براك من جديد خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان.ومن هنا حضرت الأوضاع العامة في البلاد بمختلف وجوهها والتطورات الإقليمية الراهنة في الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب .وفي إطار النشاط التشريعي والرقابي لمجلس النواب، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لجلسة مشتركة يوم الإثنين المقبل في عين التينة التي استضاف فيها الممثل الجديد لفرنسا في لجنة وقف إطلاق النار.جنوبا وفي ضوء مواصلة العدو استباحته الأراضي كان توغل قواته اليوم بال "ATV" في ميس الجبل حيث قامت بتفجير جرافتين لرفع الأنقاض تابعتين لمجلس الجنوب فيما كثفت الرشقات الرشاشة والقنابل باتجاه بلدة كفركلا.هذا في وقت لم يغب فيه صوت الطفلة التي تستنجد الضمير الانساني لإنقاذ والديها اللذين قضيا في غارة غادرة نفذها الطيران المسير المعادي على بلدة قبريخا ليل أمس.وفي ظل الأوضاع الامنية المهددة دوما في ظل خروقات اسرائيل واعتداءاتها وخرقها للقرارات الدولية كان الجيش اللبناني يؤكد في بيان له أنه لن يسمح ابدا بالمساس بالسلم الاهلي اللبناني.في السويداء لم يطرأ أي تعديل على المشهد الدموي بعد تجدد الاشتباكات.هذه التطورات دفعت مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان للمطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في كل اعمال العنف الدائرة ومحاسبة كل المتورطين كاشفا عن وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق في المحافظة تتضمن عمليات إعدام.أحداث السويداء حضرت في الإجتماع الطارئ و الإستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وجوب وقف إطلاق النار من أجل الدخول في حوار مشيرا إلى أن جبل العرب جزء لا يتجزء من سوريا والبعض يطلب شيئا أخر تحت شعار الحماية اما شيخ العقل سامي أبي المنى فرفض بشكل قاطع أي طلب لحماية اسرائيلية محملا الدولة مسؤولية ما الت اليه الأمور.إقليميا أيضا قدمت قطر وبتوقيع وأميركي مقترحا محدثا لوقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الاسرى يتعلق بنطاق انسحاب جيش الاحتلال من القطاع ونسبة عدد الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.وفي هذا الاطار نقل موقع بوليتيكو عن المبعوث للاسرى (آدم BOLER) قوله إأن الاتفاق بات اقرب من اي وقت مضى.والى حين تصاعد الدخان الابيض ايذانا بانهاء معاناة شعب تحمل أشد حرب دموية يكمل كيان الاحتلال مخططه في قتل وتجويع الفلسطينيين على وقع المناشدات لانقاذ ما تبقى من ارواح منهكة في واحدة من اسوأ مراحل اللاإنسانية.وفي ظل التهويل بعودة الحرب على ايران وغياب اي مسعى جديد لاحياء المفاوضات الاميركية-الايرانية جاء كلام الايراني عباس عراقجي في مؤتمر هاتفي مشترك مع وزراء خارجية الدول الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ليعيد رسم مسار العمل التفاوضي حيث أكد أن لا جولة جديدة ما لم يبد الطرف الاخر استعدادا فعليا لاتفاق عادل ومتوازن داعيا أوروبا إلى الكف عن سياسة الضغط.المعارك مستمرة في السويداء، وابناؤها متروكون لمصيرهم. والأنباء الواردة من الجنوب السوري تؤكد التوافد المستمر والكبير لمسلحي العشائر إلى محاور القتال.فالقبائل العربية في سوريا دقت النفير العام تحت شعار: نجدة عشائر البدو في المحافظة الجنوبية.وفي المعلومات ان ثلاثة ارتال من عشائر محافظة حمص ورتلا من دير الزور تتحرك وتتقدم في اتجاه السويداء، فيما تبين ان كل ما قيل وتردد عن دخول قوى الامن الداخلي السورية الى المحافظة لا يعبر بتاتا عن الحقيقة.اذا، الواقع خطر ومخيف وينذر باستمرار المعارك وتصاعد وتيرتها. و الواقع المذكور هو ما حمل وليد جنبلاط على ان يقول من بيت الطائفة الدرزية اننا في بداية مشكلة طويلة جدا وفي بداية فرز حتى على الصعيد المذهبي.في لبنان، السلطات المعنية تبذل ما في وسعها لتجنب الكاس المرة ولابعاد خطر تمدد الفتنة السورية الى الاراضي اللبنانية. فالاجهزة الامنية والاستخباراتية والعسكرية مستنفرة الى اقصى حدود الاستنفار.وفي السياق انعقد اجتماع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بحث التطورات في المنطقة عموما والسويداء خصوصا، كما تطرق الى الرد الذي يعده لبنان حول الملاحظات الاميركية.وقد تردد ان الموفد الاميركي توم براك سيزور لبنان الاسبوع المقبل للمرة الثالثة في محاولة تعتبر الاخيرة. فهل تكون الثالثة ثابتة مع براك؟البداية من السويداء، الغارقة في جحيم المذهبية والفوضى…فهل يتدخل أحد لإنقاذ ما تبقى؟ أم يكتب مصير الجنوب السوري من جديد… بلغة الدم؟.في وقت كشفت احدث الارقام التي اوردتها وكالة الصحافة ان مستشفى السويداء استقبل أكثر من 400 جثة منذ الاثنين الفائت، لا يزال وقف اطلاق النار الهش صامدا، ما خلا خروقات متقطعة، مصدرها اعتداءات متكررة من انصار الحكم السوري في حق ابناء الطائفة الدرزية.وأما لبنانيا، فالحذر الشديد يسود الساحة، خوفا من تطورات امنية محتملة، كانعكاس مباشر للأوضاع في سوريا.وفيما خصص اكثر من اجتماع سياسي وامني اليوم لمواكبة الاحداث، لفتت اشارة مديرية التوجية في الجيش اللبناني في بيان الى ان لبنان يواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافة إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلا عن التطورات المعقدة في المنطقة.وشدد البيان على ان الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، مؤكدا في الوقت نفسه أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين.وفي غضون ذلك، لا يزال الدوران في حلقة الفشل المفرغة السمة الابرز للسلطة السياسية اللبنانية، ولاسيما الحكومة، التي اجمع النواب قبل ايام على انطلاقتها البطيئة جدا، ولو ان الازدواجية حتمت على بعض الاطراف اعادة منحها الثقة.لعبة الدم الجهنمية في السويداء:إقترب الجيش السوري من الحسم، أنذرته فانسحب واسترد الدروز الأرض، تقدمت العشائر أو البدو، فعاد الخطر على الدروز. بدأت المناشدات، فمن يتدخل للفصل؟ الجيش السوري أم الجيش الإسرائيلي.تلك هي لعبة الدم الجهنمية، فمن هو المايسترو فيها؟ أم أن الأمور خرجت على السيطرة؟إسرائيل التي كانت اعتبرت أن دخول الجيش السوري إلى السويداء ممنوع، عادت ووافقت على دخول "محدود" للقوات الحكومية جنوبي سوريا خلال ال 48 ساعة المقبلة، في ضوء ما وصفته ب"عدم الاستقرار المستمر" وبعد أيام من "إراقة الدماء".وفي الموازاة، وافقت إسرائيل على تقديم مساعدة لدروز السويداء تبلغ ستمئة الف دولار، أعلن ذلك وزير الخارجية الاسرائيلية جدعون ساعر معللا هذه المبادرة بأنها دعم للدروز بالطعام والدواء والإسعافات الأولية.الإرتدادات بدأت على لبنان، وثمة جهود تبذل لترسيخ الهدوء وتفادي اي توتر. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في لقاء في دار الطائفة الدرزية، أطلق مبادرة لأعادة الهدوء إلى السويداء.في الموازاة، وفي سياق مساعي التهدئة، اتحاد العشائر العربية في لبنان أصدر موقفا أعلن بموجبه مبادرة أيضا تنطلق من وقف إطلاق النار في جبل العرب، وفتح باب الحوار، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة.اللافت في بيان العشائر حديثه عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية فقط، ورفض كل أشكال التسلح والانفلات الأمني.واستباقا لأي توتير على الأرض ، بيان لقيادة الجيش بأنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي.على رغم كل ذلك، هل يمكن القول إن التطورات على الأرض تتقدم على المبادرات؟السويداء حتى الساعة، معارك من دون مبادرات، وحتى لو وجدت هذه المبادرات، فمن سيتولاها؟.بيان استثنائي في مرحلة حذرة تقاطع فيها المشهد اللبناني مع المشهد السوري ومن اللعب بالنار استعاد اللبنانيون عبارة وحدة المسار والمصير وهذه المرة من باب دق ناقوس الخطر الأمني.ففي أمر اليوم، أشهرت قيادة الجيش اللبناني سلاح التحذير لا إخلال بالأمن ولا مساس بالسلم الأهلي.وأمام ما يواجهه لبنان من ظروف استثنائية في المرحلة الراهنة من اعتداءات وانتهاكات للسيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود.فضلا عن التطورات المعقدة في المنطقة أهابت قيادة الجيش باللبنانيين عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على الأمن إلى حين اجتياز خطورة المرحلة انتهى البلاغ الرقم واحد وتحذير اليرزة تردد صداه في دار الطائفة الدرزية ومن مذهب الحكمة دعا وليد جنبلاط لتحكيم العقل مع بداية مشكلة طويلة جدا.وفي بداية فرز على الصعيد المذهبي... أما وقد وصلنا إلى هذا المنعطف الخطر فقد طالب جنبلاط بوقف الحملات التحريضية في لبنان وخارجه وفي اللقاء الدرزي الجامع قدم أفكارا للتشاور والحل وفي مقدمها إدانة الاعتداءات على سوريا ولبنان ووقف إطلاق النار تمهيدا للحوار واعتبار جبل العرب جزءا لا يتجزأ من سوريا وتشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى من جرائم بحق أهل السويداء وبحق البدو.وتمنى عدم تشويه سيرة سلطان باشا الأطرش وفي كلمته حمل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى الدولة السورية مسؤولية انفلات الأمور في السويداء على قاعدة أن قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية رافضا أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا ولبنان.وسبق اللقاء الجامع اتصال تفادي الوقوع في الفتنة والتحريض بين شيخ العقل سامي أبو المنى والمفتي عبد اللطيف دريان، واتصالان مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حول عناوين المرحلة الدقيقة وتهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان لا ينبغي أن يتحول إلى مادة للتأجيج الداخلي.الأمن سيد الموقف والسياسة وإن حضرت بكاتم للصوت خلال لقاء عون بري في بعبدا إلا أن اللقاء جاء على هامش عمل اللجنة الرئاسية الثلاثية المنكبة على سد الفجوات في الرد على الملاحظات الأميركية مع تثبيت موعد عودة توم براك إلى الثلاثاء المقبل.واستباقا، تقول معلومات الجديد إن لقاء عون محاولة أخيرة لصياغة رؤية مشتركة تتعلق بورقة ضمانات مطلوبة مقابل الشروط الاميركية، تبدأ بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسحب على سلة متكاملة بترسيم الحدود المائية والبرية إضافة إلى إشكالية مزارع شبعا.التحولات والأخطار المحدقة بلبنان والمنطقة، سنضعها الليلة على "مشرحة" رئيس الحكومة نواف سلام في حلقة استثنائية وعلى المكشوف لتجديد ثقة اللبنانيين بحكومتهم بعد نيلها وللمرة الثانية ثقة ممثليهم في مجلس النواب.