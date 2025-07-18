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لبنان
تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)
Lebanon 24
18-07-2025
|
23:57
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انتشرت صورة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
أظهرت قيام السفيرة الأميركية لدى
بيروت
ليزا جونسون
بوشم
كلمة "
لبنان
على ذراعها.
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ونشرت جوا أنطون، التي قامت برسم الوشم للسفيرة صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستغرام" أرفقتها بالتعليق الآتي: " اليوم كانت زبونتي السفيرة الأميركية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة لبنان باللغة العربية على ذراعها.. امرأة ليست لبنانية
الدم
، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد".
واعتبر العديد من النشطاء ان خطوة
جونسون
تأتي تعبيرًا عن حبها لهذا البلد والعلاقة الخاصة التي طوّرتها مع لبنان خلال فترة تواجدها فيه.(إرم نيوز)
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