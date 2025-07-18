تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)

انتشرت صورة عبر أظهرت قيام السفيرة الأميركية لدى كلمة " على ذراعها.

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ونشرت جوا أنطون، التي قامت برسم الوشم للسفيرة صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستغرام" أرفقتها بالتعليق الآتي: " اليوم كانت زبونتي السفيرة الأميركية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة لبنان باللغة العربية على ذراعها.. امرأة ليست لبنانية ، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد".

واعتبر العديد من النشطاء ان خطوة تأتي تعبيرًا عن حبها لهذا البلد والعلاقة الخاصة التي طوّرتها مع لبنان خلال فترة تواجدها فيه.(إرم نيوز)



