Advertisement

لبنان

تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)

Lebanon 24
18-07-2025 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1393684-638885052769967169.jpg
Doc-P-1393684-638885052769967169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قيام السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون بوشم كلمة "لبنان على ذراعها.  
Advertisement
 
 
 
 
ونشرت جوا أنطون، التي قامت برسم الوشم للسفيرة صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستغرام" أرفقتها بالتعليق الآتي: " اليوم كانت زبونتي السفيرة الأميركية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة لبنان باللغة العربية على ذراعها.. امرأة ليست لبنانية الدم، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد".
 
 
 
 
واعتبر العديد من النشطاء ان خطوة جونسون تأتي تعبيرًا عن حبها لهذا البلد والعلاقة الخاصة التي طوّرتها مع لبنان خلال فترة تواجدها فيه.(إرم نيوز)


مواضيع ذات صلة
هل تذكرون الفنانة أمل حجازي؟ شاهدوا ماذا فعلت بعد خلعها الحجاب (فيديو)
lebanon 24
19/07/2025 08:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا ماذا فعلت نبيلة عواد لابنها بعد الولادة
lebanon 24
19/07/2025 08:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لممثلات لبنانيات يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعلن
lebanon 24
19/07/2025 08:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تبكي بحرقة شاهدوا ماذا حصل معها (صور)
lebanon 24
19/07/2025 08:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-07-19
01:15 | 2025-07-19
01:00 | 2025-07-19
01:00 | 2025-07-19
23:21 | 2025-07-18
23:15 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24