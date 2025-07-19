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لبنان

"تفاوض ناعم" خلف الكواليس يضبط سلاح "الحزب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-07-2025 | 01:15
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أفادت مصادر مطّلعة أن المفاوضات الجارية بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"حزب الله" لا تتجه نحو تنازلات كبرى أو مفاجآت سياسية حاسمة، بل تسير ضمن مسار حذر يراعي التوازنات القائمة.
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ووفق المعلومات، فإن من بين السيناريوهات التي تُناقش بهدوء، طرح صيغة تنسيق رسمي بين الجيش و"حزب الله"، تتيح تنظيم ملف السلاح من دون التخلّي عن عناصر القوة. 
وتُشدّد المصادر على أن أي التزام من جانب "الحزب" لن يُنفّذ إلا بعد الإيفاء بكامل الشروط اللبنانية، وعلى رأسها الانسحاب الاسرائيلي  من التلال الخمس، إطلاق سراح الأسرى، وقف الاغتيالات والخروقات، واعتماد خطة جدّية لإعادة الإعمار.
وتوضح المصادر أن السيناريو المقترح يفتح الباب أمام توافق داخلي يُبقي على إمكانية استخدام المقدّرات الدفاعية في أي مواجهة محتملة، ضمن عمليات دفاعية منظّمة، في إطار تفاهم وطني لا يُفرّط بورقة الردع، ولا يصطدم بالتزامات الدولة اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
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