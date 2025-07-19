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لبنان
أداء نيابي منحاز
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:45
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لاحظت قوى سياسية متعددة أن أداء أحد النواب في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي كان منحازا الى فريق سياسي كان قد إبتعد عنه
منذ فترة
، ولاحظ زملاؤه النواب أنه كان يدافع ويساند نواب هذا "التكتل" لعلَّ المرحلة المقبلة تشهد تسوية سياسية تعيده مرشحا أساسيا في قضائه وتغنيه عن الترشح عن أحد المقاعد في
دائرة بيروت الثانية
.
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المصدر:
لبنان 24
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