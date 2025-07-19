أداء نيابي منحاز

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لاحظت قوى سياسية متعددة أن أداء أحد النواب في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي كان منحازا الى فريق سياسي كان قد إبتعد عنه ، ولاحظ زملاؤه النواب أنه كان يدافع ويساند نواب هذا "التكتل" لعلَّ المرحلة المقبلة تشهد تسوية سياسية تعيده مرشحا أساسيا في قضائه وتغنيه عن الترشح عن أحد المقاعد في .