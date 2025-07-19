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لبنان

من أجل "الدروز".. هذا ما قد يفعله جنبلاط

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:43
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تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكيّ" وليد جنبلاط في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية.
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وفعلياً، فإن المختارة قلقة جداً على مصير الدروز في سوريا لاسيما أنَّ الأحداث تتصاعد فيما لم تنجح الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فعلي بين الجهات المتصارعة.
 
وتوقعت المصادر أن يبادر جنبلاط في المرحلة المقبلة إلى ترتيب زيارة إلى سوريا من أجل تمكين الصف الداخلي الدرزي وتذليل العقبات مع الدولة السورية، باعتباره زعيماً مؤثراً على الدروز في السويداء.
 
وأشارت المصادر إلى أنَّه لدى جنبلاط هاجس أساسي أيضاً وهو تحصين الساحة الدرزية داخل لبنان ومنع حصول أي فتنة لاسيما أن هناك أيادٍ خفية تسعى لتحريك الشارع.
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