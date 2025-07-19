من أجل "الدروز".. هذا ما قد يفعله جنبلاط

تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكيّ" في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة ، ذات الأغلبية الدرزية.

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وفعلياً، فإن المختارة قلقة جداً على مصير في لاسيما أنَّ الأحداث تتصاعد فيما لم تنجح الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فعلي بين الجهات المتصارعة.

وتوقعت المصادر أن يبادر في المرحلة المقبلة إلى ترتيب زيارة إلى سوريا من أجل تمكين الصف الداخلي الدرزي وتذليل العقبات مع ، باعتباره زعيماً مؤثراً على الدروز في السويداء.

وأشارت المصادر إلى أنَّه لدى جنبلاط هاجس أساسي أيضاً وهو تحصين الساحة الدرزية داخل ومنع حصول أي فتنة لاسيما أن هناك أيادٍ خفية تسعى لتحريك الشارع.