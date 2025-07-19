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لبنان

آخر معلومة... هذا ما كشفته قبرص عن تزويد لبنان بالكهرباء

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:51
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أكدت وزارة الطاقة القبرصية أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول مشروع مد خط كهرباء من قبرص إلى لبنان، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة عقب الاجتماع الأخير بين الرئيسين اللبناني والقبرصي.
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كما كشفت الوزراة في توضيح خاص للـLBCI، أن قبرص منفتحة دائمًا تجاه مناقشة أي نوع من التعاون بين دول المنطقة في ما يخص الربط الكهربائي.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنه جرى يوم أمس بحث أولي مع السفيرة القبرصية في بيروت، في إطار التحضير للقاءات مرتقبة مع الجانب القبرصي، تمهيدًا لبدء النقاش الرسمي حول ملف التعاون الكهربائي بين البلدين. 

ويأتي ذلك بعدما بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة العرض القبرصي قبل يومين.
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