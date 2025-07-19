آخر معلومة... هذا ما كشفته قبرص عن تزويد لبنان بالكهرباء

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كما كشفت الوزراة في توضيح خاص للـLBCI، أن قبرص منفتحة دائمًا تجاه مناقشة أي نوع من التعاون بين دول المنطقة في ما يخص الربط الكهربائي.من جانبها، أعلنت أنه جرى يوم أمس بحث أولي مع السفيرة القبرصية في ، في إطار التحضير للقاءات مرتقبة مع الجانب ، تمهيدًا لبدء الرسمي حول ملف التعاون الكهربائي بين البلدين.ويأتي ذلك بعدما بحث رئيس الجمهورية مع القبرصي قبل يومين.