جعجع اتصل بأبي المنى وجنبلاط... هذا ما دار بينهم

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"أجريتُ اتصالًا مطوّلًا بشيخ عقل طائفة الموحّدين في ، الشيخ ، كما اتّصلتُ برئيس "الحزب التقدّمي " . وقد تركز الحديث على الأزمة في ، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد على تُشكّل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين".