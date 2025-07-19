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لبنان

جعجع اتصل بأبي المنى وجنبلاط... هذا ما دار بينهم

Lebanon 24
19-07-2025 | 08:04
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كتب رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس": 
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"أجريتُ اتصالًا مطوّلًا بشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، كما اتّصلتُ برئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط. وقد تركز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد على أن الدولة اللبنانية تُشكّل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين". 
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