هاشم: علينا كلبنانيين الالتفات إلى عوامل القوة التي نملكها لتحصين الوطن

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وشدد هاشم بعد لقاءات له مع مشايخ الشيخ فندي شجاع الدين والشيخ سلمان شجاع الدين، على أن "مسؤولية الجميع حماية البلد وتحصينه بوحدة الموقف الداخلي لدرء الخطر الذي يطل من خلال ما يحاك من مشاريع مشبوهة تضع لبنان على خط الزلازل التي تتعرض له ، ولان لبنان لا يعيش في منعزلة عن محيطه العربي، فعلينا كلبنانيين الالتفات الى عوامل القوة التي يمتلكها وطننا لتحصين الواقع الوطني، في ظل الظروف المعقدة".وقال: "لقاؤنا مع مشايخ خلوات البياضة تأكيد على وحدة ابناء والعرقوب، الذين يعيشون منطق العيش الواحد ولم تتأثر علاقاتهم الاخوية بأي مؤثرات خارجية، ويسعون دائما لحماية امن واستقرار المنطقة بعيدا عن اي مؤثرات. وامام ما يجري اليوم من حولنا فإن المصلحة الوطنية تأمين كل ما يساهم في درء الاخطار المطلة برأسها، وذلك بالتمسك بالوحدة الوطنية والابتعاد عن لغة التحريض والتفرقة ليبقى وطننا وطن السيادة والحرية والكرامة مهما كان حجم المؤامرات واهدافها".