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لبنان

من هو المستهدف في غارة الخيام؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:35
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"أغار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله والذي كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية في منطقة الخيام جنوب لبنان". 

تابع: "تشكل أنشطة المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة كل تهديد يطال إسرائيل". 


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