من هو المستهدف في غارة الخيام؟

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا في محاولة إعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام جنوب .



🔸تشكل أنشطة المخرب خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل على إزالة كل…