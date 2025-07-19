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لبنان

إقليم "فتح" في لبنان يودّع السفير دبور بزيارة تكريمية

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:59
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استقبل السفير أشرف دبور، لجنة إقليم حركة "فتح" في لبنان برئاسة أمين سر الإقليم حسين فياض، في زيارة وداعية.

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 استقبل السفير أشرف دبور، لجنة إقليم حركة "فتح" في لبنان برئاسة أمين سر الإقليم حسين فياض، في زيارة وداعية.
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وأشاد الوفد بجهود السفير دبور في متابعة وتطوير العمل التنظيمي، مُثمنين حرصه على رفع مستوى الأداء التنظيمي ليواكب تضحيات القادة الأوائل، بالإضافة إلى تعزيز عمل المؤسسات الحركية والأطر التنظيمية.

كما أكد الوفد على استمرارية المسيرة النضالية، مُجددًا العهد بالتمسك بمبادئ النصر والحرية والعودة.

وأكد الوفد "المضي قدماً بالحفاظ على المسيرة النضالية واهدافها الوطنية وتعزيز التواصل مع جماهير شعبنا والأُطر الفتحاوية في كافة الاقاليم والساحات للنهوض بالعمل الفتحاوي وتماسكه والتمسّك بالإرث النضالي لقادتنا ومناضلينا الشهداء الاكرم منا جميعاً".

وتمنى اعضاء الإقليم التوفيق لدبور في مهامه المقبلة.
 
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