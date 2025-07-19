إقليم "فتح" في لبنان يودّع السفير دبور بزيارة تكريمية

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وأشاد الوفد بجهود السفير دبور في متابعة وتطوير العمل التنظيمي، مُثمنين حرصه على رفع مستوى الأداء التنظيمي ليواكب تضحيات الأوائل، بالإضافة إلى تعزيز عمل المؤسسات الحركية والأطر التنظيمية.كما أكد الوفد على استمرارية المسيرة النضالية، مُجددًا بالتمسك بمبادئ النصر والحرية والعودة.وأكد الوفد "المضي قدماً بالحفاظ على المسيرة النضالية واهدافها الوطنية وتعزيز التواصل مع جماهير شعبنا والأُطر الفتحاوية في كافة الاقاليم والساحات للنهوض بالعمل الفتحاوي وتماسكه والتمسّك بالإرث النضالي لقادتنا ومناضلينا الاكرم منا جميعاً".وتمنى اعضاء الإقليم التوفيق لدبور في مهامه المقبلة.