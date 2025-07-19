عن الأحداث في سوريا... هذا ما قاله مخزومي

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"الدروس الكبيرة مما جرى في أن الفتنة والانقسام والدم والعنف، تطال الجميع، وتضرب النسيج السوري، وتدخل سوريا في عبثية الصراعات، ولا يستفيد منها الا أعداء سوريا. حمى الله سوريا وشعبها، ونأمل أن تطوى هذه الصفحة السوداء الى الأبد، وينخرط جميع السوريين في بناء بلد يستحق كل التضحيات".