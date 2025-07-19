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لبنان

عن الأحداث في سوريا... هذا ما قاله مخزومي

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:15
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كتب النائب فؤاد مخزومي، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "إكس":
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"الدروس الكبيرة مما جرى في سوريا أن الفتنة والانقسام والدم والعنف، تطال الجميع، وتضرب النسيج السوري، وتدخل سوريا في عبثية الصراعات، ولا يستفيد منها الا أعداء سوريا. حمى الله سوريا وشعبها، ونأمل أن تطوى هذه الصفحة السوداء الى الأبد، وينخرط جميع السوريين في بناء بلد يستحق كل التضحيات".
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