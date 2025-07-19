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لبنان

جنبلاط عن أحداث السويداء: نتمسك بالبيان الذي صدر أمس

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:07
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أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط التمسك بالبيان الذي صدر أمس بخصوص السويداء.
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وقال في حديث للـ"lbci" أنّه حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصر عليه بوقف اطلاق النار في السويداء وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية.
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