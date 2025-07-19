جنبلاط عن أحداث السويداء: نتمسك بالبيان الذي صدر أمس

Advertisement

أكّد رئيس الإشتراكي السابق التمسك بالبيان الذي صدر أمس بخصوص .وقال في حديث للـ" " أنّه حتى الآن نتمسك بالبيان الذي صدر أمس ونصر عليه بوقف اطلاق النار في السويداء وبعد ذلك ننطلق إلى المرحلة الثانية.