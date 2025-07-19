إطلاق نار في محيط المدينة الرياضية.. ماذا يجري؟

شهد محيط منطقة في ، مساء السبت، إطلاق نار كثيف ترددت أصداؤه في أرجاء المنطقة المُحيطة.

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وذكرت المعلومات أنَّ إطلاق النار حصل بسبب فوز بمباراة ضمن الدوري اللبناني.







