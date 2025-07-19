جعجع: متمسكون بثقافة الحياة لنعيد مجد لبنان

أعربت النائب ، اليوم السبت، عن سرورها بإعادة إنطلاق ، وقالت: "نعود اليوم لإحياء هذا المهرجان بعد توقف قسري".

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وفي تصريح لها، قالت : "الصعوبات مضت بإرادتنا وتمسكنا بثقافة الحياة لنحقق المعجزات ونعيد مجدك يا ".