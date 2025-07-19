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لبنان

جعجع: متمسكون بثقافة الحياة لنعيد مجد لبنان

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:45
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أعربت النائب ستريدا جعجع، اليوم السبت، عن سرورها بإعادة إنطلاق مهرجانات الأرز الدولية، وقالت: "نعود اليوم لإحياء هذا المهرجان بعد توقف قسري".
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وفي تصريح لها، قالت جعجع: "الصعوبات مضت بإرادتنا وتمسكنا بثقافة الحياة لنحقق المعجزات ونعيد مجدك يا لبنان".
 
 
 
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