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لبنان

أرسلان: الوضع الإنساني في السويداء أكثر من مُزر ودقيق

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:17
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أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان أن التواصل مستمر مع سكان السويداء الذين يمرُّون بظروفٍ قاسية وصعبة، مؤكداً أن "الوضع الأمني يتجه نحو التهدئة والإستقرار".
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وذكر أرسلان أن "الوضع المعيشي والإنساني أكثر من مُزرٍ ودقيق"، مناشداً المنظمات الدولية المعنية والدول العربية وكل من يعنيه الأمر، التحرّك والضغط لتأمين ممرات آمنة لشحنات الأدوية والغذاء، بالإضافة إلى فتح ممر للوصول إلى المشفى الوطني لانتشال الجثث جرّاء المجزرة الأليمة التي وقعت فيه".
 
 
وختم: "‏اتقوا الله... وتحرّكوا!".
 
 
 
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