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لبنان

إقتراع المغتربين: الحسم قبل هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2025 | 01:30
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قال مصدر معني بالشؤون الانتخابي إن "قضية إقتراع المغتربين من المؤكد أنها سوف تحسم سلباً أم ايجاباً قبل إنتهاء شهر أيلول".
 
ولفت المصدر الى أن إحتمال إقتراع المغتربين للـ128 نائباً في لبنان هو الخيار الذي سوف يتفوّق على بند "الست نواب للإغتراب لعدة إعتبارات وخاصةً تحالف القوى السياسية التي ترغب بإقرار هذا الحق للإغتراب وهي الكتائب والقوات والإشتراكي والنواب السنّة والتغييريون والمستقلون.
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كذلك، فإنه من المُرتقب أن ترسل الحكومة الى المجلس النيابي مشروع قانون  إنتخابي يعتمد النسبية ويثبت حق الإنتخاب للمغتربين للـ128 نائباً، بالإضافة الى رسائل المغتربين التي تطالب بتطبيق الدستور اللبناني لناحية المساواة بين جميع من يحملون الجنسية اللبنانية.
 
المصدر لفت الى أن القوى الدولية الخارجية سوف تضغط في إتجاه إعطاء الحق للمغتربين لإقتراع الـ128 نائباً لما لهذا الخيار من تعزيز للديموقراطية المتقدمة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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