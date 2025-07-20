إقتراع المغتربين: الحسم قبل هذا الموعد

قال مصدر معني بالشؤون الانتخابي إن "قضية إقتراع المغتربين من المؤكد أنها سوف تحسم سلباً أم ايجاباً قبل إنتهاء شهر أيلول".

ولفت المصدر الى أن إحتمال إقتراع المغتربين للـ128 نائباً في هو الخيار الذي سوف يتفوّق على بند " نواب للإغتراب لعدة إعتبارات وخاصةً تحالف التي ترغب بإقرار هذا الحق للإغتراب وهي والقوات والإشتراكي والنواب السنّة والتغييريون والمستقلون.

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كذلك، فإنه من المُرتقب أن ترسل الحكومة الى المجلس النيابي مشروع قانون إنتخابي يعتمد النسبية ويثبت حق الإنتخاب للمغتربين للـ128 نائباً، بالإضافة الى رسائل المغتربين التي تطالب بتطبيق لناحية المساواة بين جميع من يحملون الجنسية .

المصدر لفت الى أن القوى الدولية الخارجية سوف تضغط في إتجاه إعطاء الحق للمغتربين لإقتراع الـ128 نائباً لما لهذا الخيار من تعزيز للديموقراطية المتقدمة.