الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة

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شدد رئيس تكتل نواب النائب الدكتور حسين ، على خطورة المشروع الأميركي- في المنطقة، معتبرًا أنه يستهدف السيطرة على الجغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن في دولها، داعيًا إلى "التمسك بخيار كسبيل لحماية وشعوبه" .وخلال كلمة ألقاها باسم " " في بلدة شعث، في احتفال بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد المجاهد دريد نايف العطار على طريق ، وبحضور فاعليات المنطقة، قال الحاج حسن: "واهم من يظن أن التسليم بالمشروع الأميركي-الإسرائيلي سيحقق له الأمان"، مضيفًا أن "المهرولين نحو التطبيع هم مطبّعون أصلًا، وما يجري في ، وما يُحضّر للأردن ومصر رغم اتفاقيتي السلام، يكشف جوهر المشروع القائم على الهيمنة".وأكد أن "العدو الإسرائيلي يطمح إلى إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن التحركات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تؤكد وجود أطماع في المياه الإقليمية ومواردها من ، فضلًا عن التهديد الأمني".وأشار إلى أن "ما يحدث في سوريا من محاولات لتفكيك المكونات وإثارة الفتن يصبّ في مصلحة والولايات المتحدة"، محذرًا من ثلاثة أخطار تهدد المنطقة بأكملها: الإرهاب، والهيمنة الأميركية، ومحاولات إعادة رسم خرائط الدول".وأكد أن "البيئة الحاضنة للمقاومة، رغم التضحيات، واعية ومدركة لحجم التهديدات وتتمسك بخيار المقاومة".وختم الحاج حسن بالتشديد على أهمية اتخاذ موقف وطني موحد يعزز قوة لبنان بدل أن يضعفها، منتقدًا بعض التي تساهم من خلال تصريحاتها في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي والشعبي.